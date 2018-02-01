В Перми меняется расписание трамвая № 11 и троллейбуса № 8

13:52 | 16.02.2018

С 19 февраля для улучшения качества обслуживания пассажиров МУП «Пермгорэлектротранс» скорректирует расписание трамвая № 11 «Микрорайон Висим — станция Осенцы» и троллейбуса № 8 «ОАО «Велта» — площадь Дружбы».



Для трамвая № 11 увеличится количество полных рейсов от остановки «Школа № 107» до остановки «Микрорайон Висим» в течение всего дня, пояснили в МУП «Пермгорэлектротранс». Ранее часть трамваев маршрута следовала до депо «Балатово». Интервал движения на участке будет составлять 7 минут в часы пик, 7–10 минут в межпиковое дневное время и 14–17 минут после 20:00.



Графики движения троллейбуса № 8 в период с 17:00 до 20:00 будут скорректированы с учетом дорожной обстановки. Также изменится время последних отправлений в полный рейс с конечных: с остановки «Площадь Дружбы» троллейбус выйдет в 19:23 и с остановки «ОАО «Велта» — в 20:05.



Подробное расписание доступно на сайте МКУ «Гортранс» map.gortransperm.ru.