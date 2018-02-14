В Перми пройдет семинар по размещению вывесок

17:14 | 15.02.2018

На консультациях департамента градостроительства и архитектуры собственникам помещений, на которых расположены рекламные конструкции, и представителям рекламных компаний Перми, осуществляющих их изготовление, разъяснят утвержденные стандартные требования к вывескам.



Завтра, 16 февраля, с 15.00 до 16.00 в общественном центре на ул. Героев Хасана, 16 пройдет выездная консультация, где профильные специалисты разъяснят стандартные требования к вывескам.



До конца месяца состоится еще три консультации. Следующая запланирована на 20 февраля с 15.00 до 16.00 в Ленинском районе (общественный центр «Энергия», ул. Монастырская, 96).



Кроме того, семинары будут в Кировском районе 21 февраля с 17.00 до 18.00 (ул. Кировоградская, 33, каб. 9) и в Орджоникидзевском районе с 14.00 до 15.00 (ул. Щербакова, 24, каб. 115).



Напомним, стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации установлены постановлением администрации Перми от 25 октября 2016 года № 958. Предприниматели и юридические лица обязаны разместить вывески, соответствующие новым правилам, до 22 октября текущего года. Правила описывают, как должна выглядеть рекламная конструкция, какую информацию она может содержать, обозначают ее размеры и место размещения на фасаде. Если владелец помещения выбирает вариант использования стандартных вывесок, согласований не потребуется.



Подробная информация доступна на gorodperm.ru/actions/building-up/civilinform/Colernepassports.