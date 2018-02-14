За прошлый год в Прикамье арестовано заложенного имущества более чем на три миллиарда

15:23 | 15.02.2018

Невыполнение заемщиком кредитных обязательств влечет риски для его имущества, напоминают в УФССП по Пермскому краю.



В отдел судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам поступило несколько исполнительных производств об обращении взыскания на залоговое имущество неплательщиков в пользу банка. Кредитная организация обратилась в суд, так как заемщики уклонялись от уплаты кредита.



Так, супружеская пара, оформившая кредит на жилой дом площадью 52,7 кв. м с земельным участком 1000 кв. м, после разлада семейных отношений не определила, кто будет выплачивать ипотеку. В результате образовалась задолженность на сумму более 820 тысяч рублей.



Женатый мужчина приобрел по ипотечному кредитованию двухкомнатную квартиру площадью 44,3 кв. м, но сам в ней не проживал, а поселил мать супруги. Родственники не договорились, кто из них будет выплачивать кредит, накопился долг более 683 тысяч рублей.



Девушка приобрела однокомнатную квартиру площадью 36,8 кв. м, но из-за финансовых трудностей перестала выплачивать ипотеку и накопила более 1 млн 300 тысяч рублей задолженности.



Брат с сестрой, совладельцы двухкомнатной квартиры, имеют долг в размере более 476 тысяч рублей. Сестра проживает в Перми и считает, что не должна платить за жилплощадь, а брат утверждает, что не имеет обязательств, так как является лишь поручителем.



Герои всех этих историй после возбуждения исполнительных производств не предпринимали никаких действий к погашению задолженностей. Судебный пристав в соответствии с требованиями исполнительных документов составил четыре акта описи и ареста залогового имущества. Стоимость предметов залога определена судом. Арестованная недвижимость готова к передаче на торги. Деньги от ее реализации будут перечислены взыскателю.



За 12 месяцев 2017 года судебные приставы-исполнители структурных подразделений УФССП по Пермскому краю составили 1200 актов описи и ареста на заложенное имущество на общую сумму 3,1 млрд рублей, причем более 70 % исполнительных производств связаны с обращением взыскания на недвижимость. На реализацию передано имущество на 2,1 млрд рублей, а взыскателям в счет долга — на сумму 511 млн. В рамках исполнительных производств реализовано недвижимое имущество на 157 млн рублей.