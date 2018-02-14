В Перми стала доступнее информация для арендаторов земельных участков

13:18 | 15.02.2018

На официальном сайте администрации Перми gorodperm.ru обновлена информация для арендаторов земельных участков на территории города. Благодаря открытому доступу и полноте представленных данных пользователи смогут оперативно получать необходимые сведения об условиях и сроках оплаты. Это станет первым шагом на пути перехода к получению данных при помощи электронного ресурса.



Обновленная информация для арендаторов размещена на официальном сайте администрации Перми в разделе «Деятельность/Городские земли/Земельные платежи», пояснили в городском департаменте земельных отношений. Здесь пользователи могут узнать размер арендных платежей как за текущий год, так и за предыдущий период. Кроме того, на сайте размещены актуальный календарь земельных платежей для юридических и физических лиц на весь год, реквизиты для оплаты и информация о сверке расчетов по договорам аренды.



— Мы хотим научить наших арендаторов получать всю необходимую информацию в электронном виде, — пояснила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений. — Это не только удобно, просто и доступно, но также позволяет сохранять большое количество времени, потраченное на звонки и консультации. Уверена, что открытый доступ к данным повысит платежную дисциплину землепользователей и станет своеобразным переходным периодом к освоению «личного кабинета», разработку которого мы сейчас ведем.



Напомним, в январе по инициативе департамента земельных отношений в Перми заработал проект «Платим за землю правильно», который предусматривает постепенный переход от бумажных платежей за аренду земельных участков к электронным, в том числе благодаря созданию «личного кабинета» землепользователя. Предполагается, что уже к концу этого года при помощи нового сервиса арендаторы смогут не только оперативно получать всю необходимую информацию о своем земельном участке, но и вносить за него арендную плату.