Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


13:18 | 15.02.2018

В Перми стала доступнее информация для арендаторов земельных участков

На официальном сайте администрации Перми gorodperm.ru обновлена информация для арендаторов земельных участков на территории города. Благодаря открытому доступу и полноте представленных данных пользователи смогут оперативно получать необходимые сведения об условиях и сроках оплаты. Это станет первым шагом на пути перехода к получению данных при помощи электронного ресурса.

Обновленная информация для арендаторов размещена на официальном сайте администрации Перми в разделе «Деятельность/Городские земли/Земельные платежи», пояснили в городском департаменте земельных отношений. Здесь пользователи могут узнать размер арендных платежей как за текущий год, так и за предыдущий период. Кроме того, на сайте размещены актуальный календарь земельных платежей для юридических и физических лиц на весь год, реквизиты для оплаты и информация о сверке расчетов по договорам аренды.

— Мы хотим научить наших арендаторов получать всю необходимую информацию в электронном виде, — пояснила Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений. — Это не только удобно, просто и доступно, но также позволяет сохранять большое количество времени, потраченное на звонки и консультации. Уверена, что открытый доступ к данным повысит платежную дисциплину землепользователей и станет своеобразным переходным периодом к освоению «личного кабинета», разработку которого мы сейчас ведем.

Напомним, в январе по инициативе департамента земельных отношений в Перми заработал проект «Платим за землю правильно», который предусматривает постепенный переход от бумажных платежей за аренду земельных участков к электронным, в том числе благодаря созданию «личного кабинета» землепользователя. Предполагается, что уже к концу этого года при помощи нового сервиса арендаторы смогут не только оперативно получать всю необходимую информацию о своем земельном участке, но и вносить за него арендную плату.

© «Вечерние Ведомости»



Поделиться в соцсетях:


Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:01 | 15.02.2018
На Пермской эспланаде появятся искусственные холмы и еще один фонтан

17:57 | 15.02.2018
Президентский проект «Безопасные и качественные дороги» набирает обороты в Свердловской области

17:54 | 15.02.2018
Жительницу Карпинска подозревают в тройном убийстве с сожжением трупов

17:37 | 15.02.2018
В День всех влюбленных жительница Перми попыталась зарезать мужа

17:36 | 15.02.2018
Градсовет Екатеринбурга забраковал проект ЖК «Нагорный» на ВИЗе

17:14 | 15.02.2018
В Перми пройдет семинар по размещению вывесок

16:30 | 15.02.2018
Дмитрий Ионин внес в Госдуму РФ законопроект о кредитном «периоде остывания»

16:28 | 15.02.2018
ЕВРАЗ НТМК в 2017 году снизил выбросы в атмосферу

16:26 | 15.02.2018
Курганские хоккеисты завезли в регион «свинку». Она уже перекинулась на болельщиков команды

16:23 | 15.02.2018
Концепцию екатеринбургского «умного города» презентовали на форуме в Сочи

16:13 | 15.02.2018
В администрации Среднеуральска просят почти 400 тысяч рублей на собственный имидж

15:57 | 15.02.2018
Кокорин подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Почта Банк»

15:50 | 15.02.2018
Свердловская область и Карелия договорились о сотрудничестве

15:24 | 15.02.2018
За два дня в Екатеринбурге выявили более 300 нарушений, связанных с проездом на красный свет

15:23 | 15.02.2018
Сына среднеуральской чиновницы, обвиняемого в сбыте наркотиков, экстрадируют из Германии

15:23 | 15.02.2018
За прошлый год в Прикамье арестовано заложенного имущества более чем на три миллиарда

14:59 | 15.02.2018
В Качканаре ударившей полицейского пенсионерке грозит до пяти лет лишения свободы

14:39 | 15.02.2018
Юлия Чичерина устроила внеплановый концерт в Екатеринбурге

14:38 | 15.02.2018
Евгений Куйвашев подписал соглашение о пятилетнем сотрудничестве с «Ростелекомом»

14:24 | 15.02.2018
Блины и не только: в выходные в столице Урала пройдет первая Масленая ярмарка

14:03 | 15.02.2018
Красноуральской школе присвоили имя погибшего в Чечне в 1996 году Андрея Киселева

13:45 | 15.02.2018
Накануне на Среднем Урале сбили двух пешеходов

13:22 | 15.02.2018
Свердловский облсуд начал рассматривать дело об убийстве женщины-почтальона

13:18 | 15.02.2018
В Перми стала доступнее информация для арендаторов земельных участков

12:57 | 15.02.2018
Екатеринбуржцев приглашают на обсуждение благоустройства набережной и парков

12:42 | 15.02.2018
В Прикамье проводится конкурсный отбор на право получить путевку в «Артек»

12:37 | 15.02.2018
Уроженца Республики Коми с 17 килограммами наркотиков задержали в Екатеринбурге

12:20 | 15.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 февраля 2018 года

12:17 | 15.02.2018
32-летнего жителя Екатеринбурга обвиняют в телефонном мошенничестве

12:11 | 15.02.2018
Из-за скачка заболеваемости ОРВИ в Шадринске введен масочный режим

12:08 | 15.02.2018
Посетители пермских бесплатных катков могут выиграть сертификаты на приобретение коньков

12:07 | 15.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 14 февраля 2018 года

11:55 | 15.02.2018
800 екатеринбуржцев пришли на ледовую ЭКСПО-вечеринку

11:34 | 15.02.2018
Росгвардия задержала двух мужчин, напавших на женщину в Арамиле

11:32 | 15.02.2018
В Кургане водитель попал в ДТП и сбежал, бросив раненого пассажира

11:15 | 15.02.2018
В Екатеринбурге на 45 суток закрыли службу доставки «ЖарКо»

10:54 | 15.02.2018
Мобильный пункт ВИЧ-тестирования отправляется на ВИЗ

10:46 | 15.02.2018
Евгений Куйвашев примет участие в инвестиционном форуме в Сочи

10:28 | 15.02.2018
Из-за неуплаченного штрафа жителю Нижней Туры ужесточили наказание за взятку

10:06 | 15.02.2018
На Урале будут судить банду грабителей-велосипедистов

09:48 | 15.02.2018
Какие марки автомобилей пользуются спросом у воришек? Статистика предпочтений угонщиков

09:38 | 15.02.2018
В екатеринбургском доме-интернате появится «тренировочная квартира» для приемных родителей

09:35 | 15.02.2018
Блогера Илью Варламова не пустили в «Ельцин-центр»

09:24 | 15.02.2018
Утром в центре Екатеринбурга сгорел автомобиль Fiat Doblo

09:08 | 15.02.2018
Сотрудникам МУП в Дружинино выплатили зарплаты через суд

14.02.2018

22:27 | 14.02.2018
Екатеринбургская епархия запустила свой Telegram-канал с записями Николая II

21:41 | 14.02.2018
В Екатеринбурге планируют плавить снег вместо его уборки

21:21 | 14.02.2018
Администрация Среднеуральска собрала силовиков и чиновников, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу

20:46 | 14.02.2018
Финансовыми операциями в муниципальном предприятии Среднеуральска заинтересовались силовики

19:46 | 14.02.2018
Помимо главы государства, жителям Екатеринбурга предстоит выбрать локации, нуждающиеся в благоустройстве


Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 


 