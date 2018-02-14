В Прикамье проводится конкурсный отбор на право получить путевку в «Артек»

12:42 | 15.02.2018

Генеральная прокуратура РФ и ФГБОУ «МДЦ «Артек» проводят отбор активных, социально адаптированных, творчески мыслящих детей для участия в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный правозащитник», которая пройдет в «Артеке».



Участники, проявившие высокий уровень подготовки и исключительные способности в области правоохранительной и правозащитной деятельности, будут поощрены путевкой на тематическую смену 2018 года в МДЦ «Артек», где пройдет дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный правозащитник», организуемая Генеральной прокуратурой совместно с МДЦ «Артек». Тематические смены пройдут с 14.03 по 04.04.2018 (25 человек), с 04.05 по 25.05.2018 (30 человек), с 28.05 по 18.06.2018 (25 человек), с 07.08 по 28.08.2018 (20 человек), с 10.11 по 01.12.2018 (25 человек), с 04.12 по 25.12.2018 (25 человек).



Отбор детей для участия проходит на конкурсной основе в заочной форме в два этапа: на уровне прокуратуры Пермского края и конкурсной комиссией на базе Академии Генеральной прокуратуры РФ. Конкурс состоится дважды - в феврале (первый поток) и мае-июне (второй поток).



Чтобы ребенок принял участие в конкурсе, его родитель (законный представитель) должен зарегистрировать его в автоматизированной системе «Путевка». В отборе участвуют дети, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет, и до 17 лет включительно, с группами здоровья 1, 2, 3, представившие в отдел кадров прокуратуры Пермского края необходимые документы. Подробности – на сайте краевой прокуратуры (prokuror.perm.ru/topical/2018/02/13/1345).