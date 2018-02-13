Пермские педагоги выступят на конференции «Робототехника и образование: школа, университет, производство»

18:27 | 14.02.2018

С 13 по 17 февраля на «Пермской ярмарке» идут Дни робототехники. Это крупнейшее робототехническое мероприятие, в программе которого – выставки инженерных и творческих проектов, соревнования школьников, а также всероссийская конференция по робототехнике.



Так, в открытом окружном фестивале «Робофест Урал» принимают участие дети и молодежь в возрасте от 5 до 30 лет из регионов России. Победители отправятся на всероссийский молодежный робототехнический фестиваль «РобоФест-2018», который пройдет 7-9 марта в Москве.



Робототехнические соревнования по экстремальной робототехнике «Робототехника безопасности», проводимые совместно с МЧС РФ, предполагают автономное тушение пожара с помощью роботов.



14 и 15 февраля проходит всероссийская научно-практическая конференция «Робототехника и образование: школа, университет, производство». Спикеры – ведущие педагоги, ученые и разработчики: лидеры робототехнического образования из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Владивостока, а также представители пермских промышленных предприятий. На этой площадке представят свой опыт и пермские педагоги. Учитель физики школы №135 Михаил Ершов поделится применением образовательных наборов по робототехнике в организации учебных исследований по механике для школьников. Завтра, 15 февраля, учитель начальных классов лицея №9 Марина Гущина покажет, как осуществляется преемственность от детского сада к школе на примере формирования коммуникативных учебных действий средствами курса по легоконструированию в первом классе. Педагог детсада «Легополис» и руководитель команды-победителя всероссийского форума «ИКаРенок-2017» Галина Крендель познакомит со ступенями технотворчества и конкурсным движением. Заведующая детским садом «Легополис» Татьяна Дубоенко выступит в дискуссии «Обучение vs Соревнования».



В субботу, 17 февраля, пройдет открытый зимний Кубок России по гонкам дронов. Это первые зимние российские соревнования гоночных квадрокоптеров, участие в которых примут как российские, так и зарубежные команды.



Для зрителей на протяжении всего фестиваля будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, выставка роботов. Вход свободный. Полная программа конференции доступна на goo.gl/Nfic8k.