В 2018 году на газификацию в Прикамье направят более миллиарда рублей

17:53 | 14.02.2018

Сегодня, 14 февраля, на заседании правительства Пермского края подвели итоги газификации в 2017 году и обсудили планы газификации в регионе на 2018–2019 гг.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в 2017 году на газификацию региона был направлен 921 млн рублей, налажено эффективное взаимодействие с ПАО «Газпром», которое увеличило финансирование программы газификации Пермского края почти в 3 раза (с 200 до 575 млн рублей), а также принято решение о строительстве распределительных газопроводов до фасадов домов.



«Мы видим, что принятые в прошлом году меры дали свои результаты. С ноября поступило почти 900 заявок на подключение к газу. Это значит, что жители хотят проводить газ, — отметил глава Прикамья. — Но на этом не нужно останавливаться, поэтому в 2018 году мы направим более 1 млрд рублей на газификацию края».



Как доложил и. о. заместителя председателя правительства Пермского края — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальев, в 2018 году предполагается построить 37 км межпоселковых газопроводов и 175 км распределительных сетей. «При этом за счет увеличения финансирования «Газпромом» программы газификации в этом году мы приступим к строительству еще двух межпоселковых газопроводов: в Куединском и Юрлинском районах», — пояснил Антон Удальев. Он добавил, что число подключений в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло почти на 40 %: 3192 — в 2016 году и 4374 — в 2017-м.



Напомним, сейчас в крае реализуется первый этап региональной программы газификации. Его задача — исполнение обязательств перед жителями, взятых в предыдущие годы. Предполагается, что до конца 2019 года газ получат порядка 8000 домовладений — это свыше 24 000 человек. В рамках первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов. В настоящий момент Региональной службой по тарифам Пермского края ведется сбор заявок для формирования второго этапа Региональной программы газификации Пермского края.



По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газораспределение Пермь» Николая Благова, в 2018 году предполагается подключить к газу еще 7 тысяч домовладений. «Важно отметить, что с 2005 года газификация Пермского края увеличилась на 8 % и достигла 65 %. В среднем по России этот показатель достигает 62 %, — подчеркнул успехи газификации Николай Благов. — Самый низкий показатель газификации в крае ожидаемо в сельской местности. Но сейчас мы начинаем огромную программу по строительству межпоселковых газопроводов вдоль реки Сылвы, и ситуация изменится к лучшему».



Положительный пример газификации представила глава Шабуровского сельского поселения Частинского муниципального района Наталия Старицына. По ее словам, газификация муниципального района началась в 2010 году и сейчас достигла 53 %. «Мы надеемся, что в этом году газ появится и в нашем поселении, тем более что распределительный газопровод уже построен. Это сделано за счет специальной надбавки с привлечением средств жителей», — рассказала Наталия Старицына. Строительство межпоселкового газопровода позволит еще 246 домовладениям отапливаться газом.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение РСТ параллельно с разработкой программы строительства межпоселковых газопроводов в Прикамье до 2022 года сформировать и план строительства распределительных газопроводов на ближайшие 4 года.