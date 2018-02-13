В Перми начинаются встречи глав районов с населением

14:34 | 14.02.2018

Открытые встречи с жителями пройдут в среду, 21 февраля, в 18.00. Главы всех районов Перми и поселка Новые Ляды ответят на вопросы пермяков.



Февральские встречи станут первыми в этом году. Всего их будет четыре – в феврале, апреле, сентябре и ноябре.



Предварительная запись не требуется – вопросы можно задать в порядке живой очереди. Участвовать могут все желающие. Ответы чаще всего даются на месте; на вопросы, требующие дополнительной проработки, ответы поступают в установленной форме в течение 30 дней.



График проведения встреч с населением доступен на сайте городской администрации gorodperm.ru.