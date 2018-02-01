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Рубрика: Новости дня


18:36 | 13.02.2018

Соликамские предприятия развивают новые производства

Сегодня, 13 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников находится с рабочим визитом в г. Соликамске и г. Березники. Глава Прикамья посетил ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), где реализуется инвестиционный проект «Организация совместного предприятия по переработке и разделению редкоземельного концентрата».

Согласно проекту, в 2019 году на предприятии начнет функционировать новое производство по переработке карбонатов редкоземельных металлов. Для выполнения поручения президента РФ Владимира Путина по восстановлению в России редкоземельной отрасли сырье будет направляться для дальнейшего разделения на промплощадку Группы компаний «Скайград» (г. Королёв). Там 5 октября состоялся пробный пуск 1-й очереди производственной линии по разделению редкоземельных элементов. Партнерство предприятий позволит восстановить полный цикл добычи и переработки редкоземельных металлов в России.

На встрече губернатора с руководством завода обсудили варианты краевой поддержки предприятия, которая бы повлияла на снижение себестоимости продукции, а также возможности создания на заводе новых дополнительных переделов для увеличения добавленной стоимости продукции. «Соликамский магниевый завод — это предприятие с огромной историей. Так как завод производит сырье, есть возможность производить из сырья больше продукции, создавать большую добавленную стоимость, — обратил внимание на потенциал СМЗ Максим Решетников. — И нам, краевым властям, очень важно, чтобы новые производства создавались именно на территории Пермского края, где есть необходимые кадры, технологии».

Также глава Прикамья отметил, что параллельно с крупными предприятиями в Соликамске появляются и активно развиваются новые производства. Одним из примеров является ООО «Завод металлических изделий», созданное в Соликамске в 2000 году. Сегодня «Завод металлических изделий» — это свыше 300 сотрудников, почти 10 тысяч квадратных метров собственных площадей, современное оборудование, а также широкий ассортимент выпускаемой продукции (более 120 наименований товаров народного потребления). Продукция предприятия поставляется во многие регионы России и страны СНГ.

С 1 августа 2018 года руководство завода планирует ввести в эксплуатацию первую очередь нового цеха. Сейчас объект находится в стадии строительства.

Как отмечает генеральный директор завода Серафим Садков, строительство цеха стало возможным после встречи с губернатором в мае 2017 года. Напомним, тогда предприниматель сказал Максиму Решетникову, что для дальнейшего развития завода необходимо увеличить объем поставляемого газа на 350 куб. м в час за счет увеличения диаметра трубы газопровода. В этом году было начато проектирование участка трубопровода.

«Новый цех позволит нам расширить площади, сделать условия работы более комфортными, например, сделать разгрузочную зону свободнее и безопаснее, — рассказал С. Садыков. — Помимо этого, у нас на предприятии появится дополнительно 30–40 рабочих мест». Бизнесмен планирует, что к 2020 году количество сотрудников увеличится до 340–350 человек.

© «Вечерние Ведомости»



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