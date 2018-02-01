Жителя Перми осудили за организацию убийства сестры

18:07 | 13.02.2018

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Перми, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. Мужчина признан виновным в организации приготовления убийства из корыстных побуждений, по найму.



Как установили следствие и суд, в январе прошлого года обвиняемый решил организовать убийство по найму своей единокровной сестры, чтобы получить в наследство ее движимое и недвижимое имущество и деньги. Он подыскал ранее судимого пермяка и предложил ему совершить убийство за денежное вознаграждение. Дал нанятому информацию о месте работы и проживания потерпевшей, обсудил с ним детали готовящегося преступления и способ вознаграждения. Потом отправился в Московскую область, чтобы обеспечить себе алиби. Однако наемник не имел намерений в действительности совершать убийство и сообщил о приготовлении к преступлению сотрудникам правоохранительных органов. Организатора приготовления к совершению убийства по найму задержали с поличным.



Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.