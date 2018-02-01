Энергетики «ПСК» завершили ремонт на сетях ХВС в Мотовилихинском районе Перми

16:15 | 13.02.2018

Восстановительные мероприятия закончены в 14.45 по местному времени.



Специалисты ООО «ПСК» сегодня, 13 февраля, завершили внеплановые работы по устранению дефекта на сетях холодного водоснабжения от ЦТП-29 (Мотовилихинский район Перми, ул. Инженерная, 14а). Ремонтно-восстановительные мероприятия закончены в 14.45. В настоящее время подача холодного водоснабжения потребителям ведется в плановом режиме.