В Перми началось обследование дорог

15:33 | 13.02.2018

По указанию главы Перми Дмитрия Самойлова районные администрации приступили к традиционному обследованию дорог, которое позволит оценить состояние объектов после зимы и составить планы профилактических мероприятий на весну.



Как рассказали в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, на этой неделе специалисты районных администраций начали обследование дорог и формирование планов по текущему ремонту. Всего в рамках текущих контрактов по содержанию запланировано отремонтировать около 300 тысяч кв. м дорожного полотна. Профилактические мероприятия позволяют сберечь дороги в нормативном состоянии в период весенних перепадов температур и сохранить достигнутые результаты.



Отметим, в этом году по распоряжению главы города конкурсы на проведение дорожных работ будут объявлены уже в феврале. Подрядчики смогут выйти на объекты уже в мае, с наступлением подходящей погоды.