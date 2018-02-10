Рубрика: Новости дня
18:51 | 12.02.2018
Около 600 млн рублей «Газпром» потратит на газификацию пермяков
Стороны обсудили погашение задолженности за потребленный газ теплоснабжающими организациями Пермского края, развитие теплоэнергетики на территории Пермского края, установление розничных цен на газ для населения. Также на совещании обсудили проект строительства станций приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа. Как прокомментировал результаты встречи губернатор Пермского края Максим Решетников, на встрече поднимались вопросы погашения задолженности за поставленный газ и дальнейшей газификации региона. «В части погашения задолженности наша стратегическая задача – убрать посредников и наладить прямые платежи, чтобы каждая копейка, оплаченная жителями, доходила до адресата. По посредникам мы успели принять некоторые решения: в каких-то случаях был заменен оператор, через которого идут платежи за коммунальные услуги, в некоторых компаниях-поставщиках были заменены руководители, — рассказал о проделанной со стороны региона работе Максим Решетников. – В этом году «Газпром» существенно увеличил финансирование газификации в крае, с 200 до 575 млн рублей. Мы связываем это с нашим эффективным взаимодействием и активной работой. Руководство компании видит это и оказывает знак доверия». Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев заявил, что перед компанией стоит задача довести газификацию в России до 85-90%.
«Ситуация с газификацией в России схожа с ситуацией в Пермском крае – так же есть отдаленные и малонаселенные пункты. Мы видим, что решить поставленную задачу нам поможет технология поставки сжиженного газа на станции СПГ. Кроме того, мы намерены внести изменения в программы развития газификации соседних регионов, где бы учитывалась эта технология: мы видим экономическую целесообразность», – пояснил Валерий Голубев. Также по итогам встречи участники отметили, что вопрос по регуляторному контракту стороны обсудят с участием Федеральной антимонопольной службы. Напомним, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова в 2017 году в крае были пересмотрены подходы к газификации. Был утвержден Первый этап газификации в регионе, который предполагает серьезное увеличение основных показателей газификации в Пермском крае до 2019 года. В рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов. По результатам первого этапа будут газифицированы порядка 8000 домовладений (это свыше 24 тысяч человек). Сейчас Региональная служба по тарифам готовит второй этап газификации, куда будут включены новые территории.
© «Вечерние Ведомости»
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