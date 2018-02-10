Рубрика: Новости дня
18:23 | 12.02.2018
Подведены итоги реализации партпроекта «Старшее поколение» в 2017 году
От Пермского края в видеоселекторе приняли участие вице-премьер краевого правительства Татьяна Абдуллина, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко, председатель регионального общественного совета партпроекта «Старшее поколение» Елена Савельева, представители министерств здравоохранения, социального развития, совета ветеранов «Пермских моторов».
Галина Карелова отметила, что в 2017 году в партийный проект «Старшее поколение» вошли все регионы. Основными направлениями проекта стали сокращение очередности в дома-интернаты, приведение в надлежащее состояние ветхих и аварийных зданий организаций социального обслуживания, повышение доступности и качества социальных и медицинских услуг, в том числе в сельской местности, содействие в занятости, образовательные программы, организация досуга старшего поколения.
«Один из важных итогов прошедшего года – сокращение очереди в дома-интернаты. Ввод новых мест и внедрение стационарозамещающих технологий позволили сократить очередь до четырех с небольшим тысяч человек. Еще в начале 2016 года в ней было 11668 человек. В 32 регионах РФ очередей больше нет. Это итог активной совместной работы партии с Министерством труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, органами госвласти субъектов РФ», – сообщила Галина Карелова.
Председатель общественного совета проекта «Старшее поколение», глава Пенсионного Фонда Антон Дроздов сообщил, что благодаря успешной реализации этого направления проекта в 2018 году увеличен в два раза объем средств, выделяемых на социальные программы. «Уже два млрд рублей выделяется на эти цели, при этом полтора млрд идет на строительство и реконструкцию домов-интернатов», – заявил он.
По его словам, уже в 16 регионах в 2018 году запланировано новое строительство и реконструкция домов-интернатов для пожилых людей, в 82 регионах будет проведен ремонт этих социальных учреждений.
После докладов спикеров на обратную связь с Москвой вышли два субъекта РФ, в том числе Пермский край. С приветственным словом к участникам совещания обратился руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко. Он отметил, что регион находится в федеральной повестке в решении вопросов повышения качества жизни пожилых людей и оказания им медицинской помощи. За последние шесть месяцев в Прикамье прошли значимые мероприятия с участием члена комитета по социальной политике Совета Федерации Елены Бибиковой и главного внештатного гериатра Минздрава РФ Ольги Ткачевой.
Как отметила на совещании вице-премьер краевого правительства Татьяна Абдуллина, при поддержке партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае активно развивается гериатрическая служба. Врачи, медицинские сестры, социальные работники прошли соответствующее обучение. Упор делается на межведомственное взаимодействие, между министерствами здравоохранения и социального развития подписано соглашение, утвержден алгоритм совместной работы.
«Проводится системный мониторинг, и на сегодняшний день более 15 тыс. пожилых людей осмотрены врачами, гериатрами проводится комплексная гериатрическая оценка. Это только одно из направлений партийного проекта «Старшее поколение». Мы плотно работаем в рамках реализации проекта с региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, у нас составлены совместные планы, есть полное понимание тех задач, которые мы будем выполнять», - сказала Татьяна Абдуллина.
Участники совещания приняли решение провести в регионах России мониторинг состояния региональных гериатрических центров и госпиталей ветеранов войн, в которых организована медицинская помощь по профилю «гериатрия». Его результаты будут доведены до руководителей субъектов РФ и организаций здравоохранения.
«Нам представляется это важным, поскольку в госпиталях ветеранов войн практически 100% пациентов – пожилые люди. Мониторинг покажет состояние материально-технической базы и уровень медицинского обслуживания, позволит определить основные точки приложения сил. Кроме того, по его итогам мы рассчитываем выйти на этап создания модели медицинского обслуживания старшего поколения», – подчеркнула Галина Карелова.
© «Вечерние Ведомости»
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