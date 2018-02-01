В пермскую колонию пытались доставить запрещенные предметы в курице

17:59 | 12.02.2018

Сотрудники исправительной колонии № 1 ГУФСИН по Пермскому краю в очередной раз пресекли попытку передачи запрещенных предметов на территорию режимного учреждения.



Проводя досмотр передачи женщины, прибывшей на длительное свидание к осужденному, сотрудники колонии изъяли несколько кур гриль, начиненных запрещенными предметами. Начинкой для птицы стали две пары наушников, шесть сотовых телефонов и столько же зарядных устройств.



В отношении посетительницы составлен протокол об административном правонарушении.