На реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Прикамье направлен 1 млрд рублей

14:44 | 12.02.2018

Пермский край и Федеральное дорожное агентство заключили соглашение на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2018 году на реализацию проекта Пермскому краю выделен 1 млрд рублей из федерального бюджета.



Всего финансирование проекта на 2018 год составляет 2 млрд руб., из них 1 млрд — консолидированный бюджет Пермского края, 1 млрд — федеральный бюджет.



Подводя итоги дорожного строительства в 2017 году, губернатор Пермского края Максим Решетников обращал внимание на эффективность федеральной программы. «Благодаря программе БКД удалось привести в порядок 142 км дорог в пределах Пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков. По данным статистики, в этом году почти на четверть снизилась аварийность на дорогах Пермской агломерации», — подчеркивал глава Прикамья.



«В ближайшее время для реализации следующего этапа проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется заключить соглашения с муниципальными образованиями. Документы позволят начать проводить конкурсные процедуры», — поясняет заместитель министра транспорта Пермского края, начальник управления дорожного хозяйства Михаил Кириллов.



Напомним, в текущем году в рамках БКД планируется отремонтировать более 110 км дорог г. Перми, Добрянского, Краснокамского, Пермского районов, а также объекты федерального и регионального значения. В частности, в рамках проекта реализуется реконструкция улицы Героев Хасана, завершение которой повысит пропускную способность выезда из города в сторону федеральной трассы Пермь — Екатеринбург.



К концу 2018 года более 1000 км дорог Пермской агломерации будут приведены в нормативное состояние.



Напомним, федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным для приведения в нормативное состояние дорожных объектов страны. В Пермском крае проект реализуется на территории Пермской агломерации (Пермский городской округ, Пермский, Краснокамский, Добрянский муниципальные районы, а также федеральные и региональные дороги Пермского края в радиусе 50 км от границы города Перми).