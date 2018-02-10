Отставание от графика строительства пермского зоопарка сократилось еще на две недели

14:36 | 12.02.2018

По информации министерства строительства Пермского края, ООО «РЖД-Строй» вновь сократило отставание от утвержденного графика строительства зоопарка. Сегодня оно составляет 87 дней.



Генеральный подрядчик мобилизовал работу на объекте, усилил контроль строительства и организации работы. Сохранять положительную динамику на площадке генподрядчик пообещал и дальше.



Так, на январь срок отставания от графика был сокращен до 96 дней и до 87 — на текущую дату.



Напомним, в декабре 2017 года губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Тони и представители регионального минстроя в очередной раз проинспектировали ход строительства объекта. На тот момент сокращение сроков сдвинулось с 150 до 100 дней.



В настоящий момент на площадке работают 314 человек, 25 представителей инженерно-технического персонала и 39 единиц техники. Строительно-монтажные работы производятся на всех объектах 1-го этапа строительства: устанавливаются наружные инженерные сети, подпорные стенки, наружное освещение.