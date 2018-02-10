РСТ Пермского края приступила к наведению порядка в сфере электроэнергетики

14:30 | 12.02.2018

Региональная служба исключила из перечня территориальных сетевых организаций, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год, 12 компаний. Они не смогли доказать, что соответствуют критериям, установленным в законодательстве.



Критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к ТСО определены в Постановлении Правительства РФ от 28.02.2015 № 184. Ключевых — два. Первый — владение на любом законном основании на срок не менее долгосрочного регулирования трансформаторными или иными подстанциями в границах субъекта РФ номинальной мощностью не менее 10 МВА. Второй — владение (также на долгосрочный период) линиями электропередачи на территории региона, совокупной протяженностью не менее 15 км. Для получения статуса ТСО компания должна соответствовать обоим. Помимо этого, необходимо, чтобы сети, которые предъявляются для получения статуса, были связаны с трансформаторными подстанциями, а также в обязательном порядке участвовали в оказании услуги по обеспечению конечных потребителей.



Поясним, что территориальная сетевая организация — это коммерческая структура, которая оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства. Как правило, через сети ТСО электричество доходит до конкретных потребителей. Тариф на транспортировку устанавливается им для расчетов с филиалом «Пермэнерго» — ОАО «МРСК Урала». Условно финансовая схема выглядит так: потребитель платит сбытовой компании, сбытовая компания по тарифу на передачу энергии рассчитывается с МРСК (в Пермском крае именно эта компания аккумулирует средства за транспортировку). Но поскольку часть сетей находится в собственности других структур, за передачу энергии по не принадлежащим ей сетям МРСК расплачивается с этими структурами по индивидуальным тарифам. Это и есть территориальные сетевые организации.



РСТ проанализировала заявки на 2018 год и решением правления установила, что ПАО «Протон-ПМ», ООО «Вторая электросетевая компания», ООО «Энергоэффект» не соответствуют обоим критериям. ООО «Надежда», ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис», ОАО «САН Инбаев», ООО «Энергоэффект», ООО «СЦ «Контакт», ООО «Центральные энергетические сети», ООО «Сетьинвест» исключили на основании второго пункта. То есть мощностей хватает, а протяженность недотягивает. Компании АО «Березниковский содовый завод» и ООО «Имком» сами попросили лишить себя такого статуса: они передали имущество другой ТСО.



Три ТСО из этих 12 — «Вторая электросетевая компания», «СЦ «Контакт» и «Сетьинвест» — были исключены во исполнение предписаний ФАС России. Напомним, в 2017 году Центральный аппарат ФАС России провел проверку РСТ на предмет соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики, а также обоснованности (и документального подтверждения) расходов, которые учитываются при расчете тарифов. ФАС обнаружила, к примеру, что одни и те же объекты электросетевого хозяйства были заявлены в затратах сразу нескольких ТСО. Договоры на техническое обслуживание нескольких ТСО не содержат смет, калькуляций и расчетов. Только перечень работ и общая стоимость договоров. Одна из проверяемых компаний заявила в расходы на техническое обслуживание сетей мощностью 10 тыс. вольт «осмотр потолочных перекрытий», «доливку масла», «замену силикагеля» (пакетики с силикагелем обычно кладут в обувь, они призваны поглощать влагу). В результате РСТ было вынесено предписание: девять территориальных сетевых организаций (ТСО) получили необоснованный тариф. Они не смогли подтвердить документально расходы, которые они несут в процессе эксплуатации этих сетей.



Также по итогам проверки ФАС из тарифов ООО «Березниковская электрическая компания», ООО «Энергосервис Звездного», ООО «Энергосетевая компания «Парма» и ООО «Сетьэнерготранс» на 2017 год были исключены 30 млн рублей неподтвержденных затрат (аренда объектов, право владения которыми они не смогли подтвердить документально, транспортные расходы, юридические услуги и ряд других).