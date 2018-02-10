На всероссийских соревнованиях по подводному спорту пермячки установили личные рекорды

18:21 | 11.02.2018

В Томске состоялись Всероссийские соревнования по подводному спорту «Снежные ласты», в которых приняли участие более 330 спортсменов из 11 регионов страны.



В составе сборной Пермского края выступили семь воспитанников пермской детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта. Спортсмены показали хорошие результаты и установили личные рекорды. Девушки 2004 года рождения соревновались в возрастной категории 14–17 лет. Елизавета Дорофеева выполнила норматив мастера спорта России, а Елизавета Румянцева завоевала бронзу на дистанции 400 метров по плаванию в классических ластах.