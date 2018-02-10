В Прикамье стартует информационная кампания «Судебные приставы — детям»

18:20 | 11.02.2018

Цель ежегодной информационной кампании — повышение эффективности исполнения решений судов в интересах несовершеннолетних, поясняют в УФССП по Пермскому краю.



В рамках кампании сотрудники регионального управления ФССП организуют благотворительные и информационно-разъяснительные мероприятия, а также максимально усиливают работу по одному из самых важных и социально значимых направлений деятельности службы судебных приставов — взысканию алиментов. На сегодня в Прикамье числятся около 40 тысяч должников по алиментным обязательствам, задолжавших своим детям в общей сложности около 6 млрд рублей.



В ходе кампании судебные приставы посетят нерадивых родителей, проверят бухгалтерии предприятий и организаций, где работают неплательщики, для своевременного и правильного удержания из заработной платы и перечисления денежных средств взыскателям.



Также сотрудники ведомства активизируют проведение рейдов: будет проверяться имущественное положение должников, родителям-уклонистам вручат постановления об ограничении права управления транспортным средством и об ограничении выезда за границу. Также алиментщиков предупредят об административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.



Кампания «Судебные приставы — детям» предполагает и проведение благотворительных акций: так, сотрудники службы судебных приставов посетят подшефные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приставы вручат подарки, традиционно примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей.