Рубрика: Новости дня
12:51 | 11.02.2018
В Горнозаводске местная жительница осуждена за производство тысячных купюр компьютерным способом
По всей видимости, был учтен весьма скромный размах преступной деятельности. Как установил следственный отдел ОМВД России по Горнозаводскому району, осенью 2016 года гражданка с использованием компьютерной техники изготовила 6 купюр по тысяче рублей. На эти средства она приобрела товары в магазинах в Горнозаводске и Чусовом. Приговор в законную силу еще не вступил.
© «Вечерние Ведомости»
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