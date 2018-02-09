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Рубрика: Новости дня


12:51 | 11.02.2018

В Горнозаводске местная жительница осуждена за производство тысячных купюр компьютерным способом

Горнозаводский районный суд признал местную уроженку виновной в изготовлении и сбыте поддельных банковских билетов ЦБ РФ, сообщают в прокуратуре Пермского края. Приговор — 3 года 6 месяцев колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей.

По всей видимости, был учтен весьма скромный размах преступной деятельности. Как установил следственный отдел ОМВД России по Горнозаводскому району, осенью 2016 года гражданка с использованием компьютерной техники изготовила 6 купюр по тысяче рублей. На эти средства она приобрела товары в магазинах в Горнозаводске и Чусовом. Приговор в законную силу еще не вступил.

© «Вечерние Ведомости»



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