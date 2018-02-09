В Индустриальном районе Перми идут аварийные работы

12:16 | 11.02.2018

Вчера, 10 февраля, «Новогор-Прикамье» отключил холодную воду в микрорайоне Нагорный. На время экстренной замены задвижки в одном из колодцев без воды остались 50 домов и до 15 тысяч человек.

Сегодня работы продолжаются, для жителей организован подвоз воды. По данным МЧС, на 7 утра без воды оставались 36 многоквартирных домов, в которых проживают почти 9 тысяч человек. Ориентировочное время завершения работ – 18.00.