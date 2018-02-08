Олимпиада-2018: спортсмен из Чусового выступит в финале соревнований про могулу

09:22 | 10.02.2018

На зимней Олимпиаде — 2018 завершился первый квалификационный раунд в одной из дисциплин фристайла — могуле. Спортсмен из Чусового показал второй результат, уступив только представителю Канады Кингсбери.



Его же Александр Смышляев назвал своим главным соперником в финале. Розыгрыш медалей в этой дисциплине — в понедельник, 12 февраля.