Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин принял участие в XXVII отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

19:21 | 9.02.2018

9 февраля состоялся XXVII отчетно-выборный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).



Наряду с отчетом о работе союза в 2014–2017 годах собравшиеся обсудили доклад РСПП о состоянии делового климата в России, созданный на результатах масштабных опросов компаний — членов РСПП.



Перед участниками съезда выступил президент России Владимир Путин.



Делегаты съезда единогласно поддержали переизбрание Александра Шохина президентом Российского союза промышленников и предпринимателей на очередной четырехлетний срок.