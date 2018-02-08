В Перми наградили победителей, призеров и участников муниципального конкурса «Учитель года — 2018»

19:01 | 9.02.2018

Во Дворце детского (юношеского) творчества состоялась церемония награждения победителей, призеров и участников муниципального конкурса «Учитель года — 2018». Он проводится в Перми уже в 29-й раз и направлен на выявление, поддержку и стимулирование дальнейшего профессионального развития высококвалифицированных работников системы образования.



По итогам конкурса третье место в номинации «Учитель» было присуждено математику из школы № 3 Оксане Серебровой, второе место — учителю обществознания и права школы № 2 Наталье Гайсак. Абсолютными победителями конкурса «Учитель года — 2018» стали учитель истории и обществознания школы № 27 Екатерина Горошенкина и воспитатель детского сада № 233 «Школа рыцарей и принцесс» Евгений Пепеляев. Победителем в номинации «Руководитель года» стала директор школы «Мастерград» Оксана Казакова.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин наградил лауреатов конкурса в номинации «Сердце отдаю детям». Решением жюри третье место в номинации не присваивается. За второе место был награжден Сергей Васильевич Полищук из ДД(Ю)Т. Первое место присуждено Ольге Владимировне Бояркиной из «Детско-юношеского центра «Рифей» и Сергею Михайловичу Егоркину из «Центра детского творчества «Ритм».



«Мне особенно приятно от имени Пермской городской Думы поздравить в вашем лице лучших учителей Перми! Благодарю всех конкурсантов, всех победителей и желаю новых успехов и достижений! Сегодня очень важно, чтобы подрастающее поколение получало не только знания, умения и навыки, но и прочные нравственные ориентиры. И роль воспитания здесь чрезвычайно высока. Настоящий учитель способен воспитывать своим примером, мудрым словом, искренностью и добрым делом. Именно такие люди трудятся в сфере дополнительного образования, а еще находят время для участия и победы в нашем конкурсе! Огромное вам спасибо!» — отметил Дмитрий Малютин.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов наградил конкурсантов в номинации «Учитель», депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов — лауреатов в номинации «Педагог дошкольного образования».



«Только вчера на IV Пермском экономическом конгрессе обсуждалась тема развития цифровой экономики. Молодые люди должны быть готовы к этому, так что процесс образования, труд учителей очень важен и в этом плане», — сказал заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.