В Прикамье расследуют обстоятельства гибели упавшего в шахту лифта мужчины

17:42 | 9.02.2018

В Чайковском проводится доследственная проверка по факту падения в шахту лифта и гибели 57-летнего местного жителя, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Как считает следствие, днем 8 февраля в одном из строящихся домов по ул. Декабристов работник строительной организации во время проведения работ на седьмом этаже дома упал в шахту лифта и скончался на месте от полученных повреждений.



Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти, очевидцы несчастного случая опрошены. Продолжается проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.