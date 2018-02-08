В Перми будет увеличено количество помещений маневренного жилфонда

14:29 | 9.02.2018

Сейчас маневренный фонд города состоит из 345 комнат, однако почти все они заняты, поэтому вопрос создания резерва стоит остро. Глава краевой столицы Дмитрий Самойлов поставил задачу увеличить объем маневренного фонда.



Маневренный фонд Перми предназначен для временного проживания тех пермяков, чьи единственные жилые помещения признаны непригодными для проживания по причине аварийного состояния, или для предоставления в случае чрезвычайной ситуации. Маневренный фонд, по данным управления жилищных отношений, составляет 345 комнат общей жилой площадью 5 тысяч кв. м, где сейчас проживает 202 семьи – это 509 человек. Чаще всего маневренный фонд предоставляется жителям аварийных домов до момента предоставления им нового жилья или выкупной стоимости.



Каждый год город выделяет на нужды расселения аварийных домов около 1 млрд рублей, в новые квартиры ежегодно переезжает более 700 семей, но вопрос расселения аварийного фонда остается острым.



Кроме того, многие помещения маневренного фонда нуждаются в ремонте, но помещения, как правило, заняты, из-за чего ремонт невозможен. При этом в Перми время от времени возникает необходимость оперативно предоставить горожанам временное жилье.



Глава Перми поставил перед городским управлением жилищных отношений задачу снизить остроту проблемы, увеличив объем маневренного фонда. Поручение находится в стадии исполнения, сообщили в управлении, в ближайшее время Дмитрию Самойлову доложат о результатах.