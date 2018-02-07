Рубрика: Новости дня
18:06 | 8.02.2018
16 пермяков получили премии за развитие науки
Премии получили 16 преуспевающих ученых Пермского края. Лауреатов поздравил и вручил им почетные дипломы и знаки губернатор Пермского края Максим Решетников.
«Очень важно, что наука стала источником идей для развития бизнеса, для развития инноваций. В Пермском крае высокий уровень развития науки, но для развития региона важна еще и вовлеченность науки в реальный сектор, важно, что наработки наших ученых не остаются в рамках докторских диссертаций, а перерастают в патенты, конкретные разработки, — подчеркнул губернатор. — В основе нашего развития сейчас лежит триада: наука, реальный сектор и образование. Границы между составляющими этого треугольника стираются, настолько они тесно переплетаются между собой. Это взаимодействие становится ноу-хау края — это то, что дает нам возможности более активно развиваться, придумывать новое».
Среди лауреатов краевой премии 7 ученых филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, профессор медицинского университета им. Е.А. Вагнера, 3 ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета, 4 сотрудника Пермского государственного национального исследовательского университета и заведующий отделением городского автономного учреждения здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница № 4» г. Перми. Полный список доступен на permkrai.ru.
Разработка лауреата краевой премии I степени Олега Плехова (УрО РАН) «Анализ баланса энергии в процессе деформирования и разрушения металлических материалов с целью разработки новых методик оценки прочностных и усталостных свойств» уже применяется на практике. В частности, АО «ОДК-Авиадвигатель» использует этот метод для расчета эксплуатационного ресурса деталей авиадвигателей. По словам ученого, присвоение краевой премии говорит о признании научных трудов, о том, что ученый движется в правильном направлении.
В награждении также принял участие председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, он вручил лауреатам премии II степени. Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков вручил свидетельства о получении президентских грантов молодым ученым. На основании Указа Президента РФ «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук» в этом году грант получили 12 победителей от Пермского края. Отметим, число победителей по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось: в 2017 году президентский грант получили четверо ученых Прикамья.
Напомним, о высоком качестве научного звена в регионе говорил во время своего визита в Пермь президент РАН Александр Сергеев. На выездном совещании руководителей региональных научных центров Российской академии наук он обратил внимание, что в Пермском крае есть несколько важных направлений академической науки, занимающих передовые позиции в РФ и мире.
Отметим, за 12 лет действия закона «О премиях Пермского края в области науки» присуждено 188 краевых премий в области науки, из которых 105 — премии первой степени, 83 — премии второй степени.
Среди лауреатов 81 доктор наук, 94 кандидата наук, 13 человек, не имеющих ученой степени. Кроме того, в числе лауреатов 18 авторских коллективов, из которых 10 — авторские коллективы, состоящие из 2 человек; 6 — авторские коллективы, состоящие из 3 человек; 2 — авторские коллективы, состоящие из 4 человек.
© «Вечерние Ведомости»
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