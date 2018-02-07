Преступность в Пермском крае снизилась на 12 %

16:22 | 8.02.2018

В четверг, 8 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Пермского края. В подведении итогов 2017 года принял участие глава Прикамья Максим Решетников.



По данным прокуратуры, в 2017 году в ходе осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурорами выявлено более 54 тысяч правонарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено более 10 лиц, к административной — 3,8 тысячи, возбуждено 195 уголовных дел. Кроме того, благодаря принятым в прошлом году мерам удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в размере 647,4 тысячи рублей, погасить задолженность за коммунальные услуги — около 900 млн рублей.



По данным прокурора Пермского края Вадима Антипова, в целом преступность в регионе снижается. «Уровень преступности снизился на 12 %, положительная динамика за последние два года наблюдается и в раскрываемости преступлений. Этот показатель достиг почти 61 %, что выше среднероссийского и среднеокружного уровня. Этому способствовала развернутая нами в последние два года работа по профилактике преступности, совершенствование регионального законодательства и муниципальной правовой базы», — начал заседание коллегии Вадим Антипов. Также он отметил, что силовое ведомство ведет тесное сотрудничество с региональными властями, предложения прокуратуры учитываются.



Итогам развития региона в 2017 году и участии в этом развитии краевой прокуратуры было посвящено выступление главы Пермского края Максима Решетникова. В прошлом году увеличились темпы роста экономики региона. В частности, индекс промышленного производства составил 104,4 %, что выше среднероссийского (101,7 %). Открыты новые экономические и социальные объекты, и намечены векторы дальнейшего развития региона. Вместе с этим важен вопрос поддержания правопорядка.



«Наши достижения и далеко идущие планы говорят о том, что нам еще многое предстоит сделать для безопасности жителей региона. Мы регулярно ведем диалог с прокуратурой и другими силовыми ведомствами по решению текущих вопросов. Отрадно, что этот диалог конструктивный, ведь в конечном итоге у нас с вами цель одна — благополучие жителей края. Если мы с вами одинаково видим эту цель, мы всегда сможем найти решение», — отметил губернатор.



Глава Прикамья рассказал об исполнении обязательств, озвученных в рамках предвыборной кампании. В частности, губернатор остановился на просроченных задолженностях, сформированных в прошлые годы в системе здравоохранения: закрыть этот вопрос краевые власти намерены уже в этом году.



Максим Решетников озвучил ряд вопросов, над которыми ведется совместная работа правительства Пермского края и прокуратуры. Одной из самых актуальных проблем в Прикамье является накопленная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями: это сказывается на качестве жизни в регионе и тормозит его развитие. Например, долги за газ напрямую влияют на темпы газификации Пермского края. Еще один острый вопрос в крае — «обманутые» дольщики. В этом направлении в регионе ведется масштабная работа, и она уже начала давать результаты. В конце 2017 года в эксплуатацию было введено два долгостроя и два «проблемных» объекта в г. Перми. На этой неделе краевая инспекция Госстройнадзора выдала заключение о прохождении экспертизы долгостроя в Чайковском. Также глава Прикамья затронул вопросы обеспечения детей-сирот жильем и своевременности выплаты заработной платы в регионе.



Губернатор отметил, что отдельной темой этого года из-за случившегося в школе № 127 станет детская преступность и преступления против детей. Обнаружилось, что у профильных государственных учреждений нет доступа к информации, которая бы могла повлиять на выявление потенциально опасных подростков. В связи с тем, что подобные инциденты произошли и в других регионах страны, власти Пермского края сформировали и направили свои предложения по изменению федерального законодательства в Правительство РФ.