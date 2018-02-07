Пермский фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» получил правительственную награду РФ

15:55 | 8.02.2018

В среду, 7 февраля, в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград Правительства Российской Федерации за 2017 год в области туризма.



На рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было представлено 23 проекта со всей России. При отборе проектов учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии России.



По итогам рассмотрения проектов совет принял решение присудить премии 10 из них. Одним из лауреатов стал Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко вручил награду создателю фестиваля Андрею Вертипрахову.



Как отмечает заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Венских, благодаря Международному фестивалю «Небесная ярмарка», который на протяжении 16 лет проходит в нашем крае, многие люди во всем мире теперь знают, что есть замечательный город Кунгур.



«Вынашивая идею «Небесной ярмарки», педагог дополнительного образования Андрей Брониславович Вертипрахов не мог и предположить, что данный фестиваль в дальнейшем приобретет статус международного и будет ежегодно собирать более 40 команд-участников и 60 тысяч зрителей из разных городов России и мира, — говорит И. Ивенских. — Премия Правительства Российской Федерации в области туризма, которую присудили и сегодня вручили Международному фестивалю «Небесная ярмарка», — это еще один шаг в развитии этого туристического проекта».



Напомним, I Фестиваль воздухоплавателей «Небесная ярмарка Урала» стартовал 14 июля 2002 года и с тех пор является ежегодным. С 2017 года «Небесная ярмарка» проходит в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



В прошлом году только на официальном закрытии фестиваля присутствовало порядка 20 тысяч зрителей. В спортивных и творческих мероприятиях «Небесной ярмарки» участвуют десятки экипажей.



Также среди лауреатов премии Международный фестиваль «Кижская регата», туристский комплекс «Арт-отель «Николаевский Посад», проект по развитию событийного туризма «Новогодняя столица России». С полным списком лауреатов можно ознакомиться на www.government.ru/docs/28892/.