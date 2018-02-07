Житель Прикамья спрятался от судебного пристава за шторой

15:47 | 8.02.2018

Житель Пермского края, скрываясь от судебного пристава, проявил мастерство маскировки, рассказали в УФССП по Пермскому краю. Однако «прятки» не помогли, алиментщик в итоге обязался выплачивать деньги.



Отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району возбудил в отношении должника исполнительное производство о взыскании алиментов. Гражданин не платил алименты и накопил долг в размере 295 тыс. рублей. Мужчина тщательно скрывался, поэтому был объявлен в розыск.



В ходе поисков была найдена страница должника в соцсети, где содержалась информация о сдаче в аренду торговых помещений. Судебный пристав-исполнитель позвонила по указанному там номеру телефона и договорилась о встрече. Но на встречу пришел не алиментщик, а владелец сдаваемых помещений. Предприниматель сказал, что не знает, почему его объявления размещены на странице злостного неплательщика.



Проявив смекалку, судебный пристав установила, что разыскиваемый может скрываться на территории завода по изготовлению цемента, принадлежащего владельцу объявлений. Выяснилось, что алиментщик проживает в бытовом вагончике на территории завода, и пристав отправилась туда. Ее встретила сожительница неплательщика и сообщила, что супруг отправился заправлять фуры. Пристав-исполнитель осталась дожидаться должника в вагончике. Безрезультатно прождав 40 минут, она поинтересовалась, сколько еще ждать, но не получила внятного ответа и решила осмотреть помещение. Из-за шторки за кроватью мелькнули ступни. Как оказалось, все это время мужчина прятался за кроватью. Неплательщик написал объяснительную и пообещал начать погашать долг. Розыск прекращен, но исполнительное производство в отношении должника продолжается.