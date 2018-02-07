В Перми объявлен карантин по гриппу

14:37 | 8.02.2018

В связи с предписанием главного санитарного врача по Пермскому краю школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального профобразования и дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 9 по 17 февраля включительно.



По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 29 января по 4 февраля эпидемический порог среди населения превышен на 33,7 %, в том числе среди школьников на 36 %. По данным за 5–7 февраля, тенденция к росту заболеваемости продолжается, а ежедневный пороговый уровень превышен в 2,3 раза. Для предотвращения дальнейшего массового распространения заболевания гриппом и ОРВИ в городских образовательных учреждениях установлен карантин.



Фото:© РИА Новости / Павел Лисицын