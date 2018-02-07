«Пермгорэлектротранс» запускает горячую линию

12:58 | 8.02.2018

В феврале запускается проект «Вежливый и чистый транспорт» — на трамваях, троллейбусах, автобусе № 62 и спецтехнике МУП «Пермгорэлектротранс» будут размещены специальные стикеры. Проект призван усилить контроль за дисциплиной водителей предприятия.



Как сообщили на предприятии, на стикерах указаны телефон горячей линии (207-69-64) и электронная почта permget@ya.ru. На этот адрес пермяки смогут отправлять обращения, фото- и видеоматериалы о нарушениях правил дорожного движения водителями.



Цель проекта — повышение уровня дисциплины на пассажирском транспорте, принадлежащем «Пермгорэлектротрансу». По каждому звонку на номер горячей линии от пассажиров по вопросам соблюдения ПДД водителями, а также обращению, присланному на электронную почту, будет проводиться тщательная проверка. Также горожанам предлагается обращать внимание и на внешний вид подвижного состава.



В феврале планируется оборудовать стикерами большую часть подвижного состава.