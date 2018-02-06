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Рубрика: Новости дня


17:47 | 7.02.2018

Резиденты «Сколково» представили инновационные разработки для пермских промышленников

6 февраля в рамках регионального этапа StartupTour «Открытие инновации» при поддержке министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края состоялся SkolkovoDemoDay — серия презентаций решений стартапов для промышленности.

На мероприятии восемь резидентов «Сколково» предложили пермским промышленным предприятиям свои инновационные разработки для внедрения. В числе проектов: разработки в сфере 3D-печати компонентов из композитных материалов, волоконно-оптических датчиков, программных комплексов для производственных станков и линий.

Всего в DemoDay приняли участие более 50 представителей промышленных предприятий региона, в том числе таких крупных, как пермская площадка «Сибура», АО «Редуктор-ПМ», ПАО «ПНППК», АО «ОДК-Авиадвигатель». Представленные разработки вызвали живой интерес присутствующих и дискуссию с большим количеством вопросов, за которой последовал обмен контактами.

«Некоторые представленные стартапы, в том числе затрагивающие авиационную тематику, показались нам достаточно интересными. В частности, темы, связанные с мониторингом работы оборудования, технологией нанесения порошковых металлических покрытий, лазерным контролем геометрии, оптоволоконными сенсорными датчиками. Поэтому сейчас ждем от специалистов «Сколково» дополнительные материалы для более глубокого изучения», — прокомментировал встречу директор по инновационному развитию АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрий Оконешников.

Напомним, в очный этап Стартап-тура в Перми прошло 32 проекта. По итогам работы форума сегодня комиссия отберет 3 проекта, которые отправятся в финал. Участие в первом дне Стартап-тура приняли более 500 жителей региона, среди которых не только стартаперы, но и начинающие бизнесмены и жители Пермского края.

© «Вечерние Ведомости»



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