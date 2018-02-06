Пермские школьники победили во всероссийском интеллектуальном турнире

17:09 | 7.02.2018

Пермская команда «Пчела-попаданец» заняла лидирующие позиции в турнире «Интеллектуальный вороненок — 2018», который прошел в Москве.



В младшем школьном зачете ребята завоевали первое место и обеспечили себе вторую позицию в общем рейтинге. Этот турнир имеет статус отборочного для чемпионата России 2018 года среди школьников по игре «Что? Где? Когда?», который пройдет в Санкт-Петербурге в конце апреля. Туда отправится и пермская команда.



В турнире «Интеллектуальный вороненок — 2018» приняли участие более 30 команд школьников, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани, Самары, Ярославля, Липецка. Соревнования состояли из нескольких турниров: «Что? Где? Когда?», «Эрудит-квартет», «Брейн-ринг» и «Медиаигра».