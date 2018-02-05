Пермский край направит 2 миллиарда рублей на благоустройство

16:59 | 7.02.2018

Во вторник, 6 февраля, между правительством Пермского края и Минстроем РФ подписаны соглашения о сотрудничестве по вопросам реализации президентской программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), а также по проекту «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)».



В рамках договоренностей в 2018 году на реализацию программ в Пермском крае будет направлен 801 миллион рублей. Из них 459 млн рублей – из федерального бюджета, 342 млн – из регионального.



Как поясняют в Региональной службе по тарифам, программа ФКГС рассчитана до 2022 года. Согласно сформированному бюджету предполагается, что в последующие два года Прикамье получит еще два транша по 446 млн рублей на условиях софинансирования. Таким образом, в ближайшие три года на благоустройство региона будет направлено порядка 2 миллиардов рублей.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что важно постепенно переходить на комплексное благоустройство территорий. «В прошлом году нам удалось благоустроить более 500 дворов, 78 общественных пространств, 5 парков. Думаю, что мы должны продолжить работу в этом же темпе: формировать долгосрочную программу на ближайшие 3-5 лет по дворам и постепенно переходить к комплексному благоустройству, увязывая ремонты дорог, увязывая благоустройство общественных пространств и дворов, увязывая ремонты домов, в рамках программы капитального ремонта. Чтобы люди видели, что преображаются не только отдельные точки, преображается пространство в целом», — говорил глава Прикамья.



Сейчас перед курирующим ведомством (РСТ – прим.) стоит задача подписать аналогичные соглашения с муниципальными районами и городскими округами. Эта работа будет проведена в ближайшее время.



«Для помощи муниципалитетам с созданием дизайн-проектов по благоустройству территорий в РСТ создан проектный офис. В его задачи входит согласование готовых проектов муниципалитетов и помощь в прорисовке тем территориям, у которых нет возможности провести эту работу самостоятельно. Помимо этого, силами проектного офиса была разработаны методические рекомендации благоустройства дворовых и общественных пространств. Цель этих документов – унификация стандартов благоустройства», — комментируют в РСТ. В 2017 году в рамках программы было благоустроено 605 объектов: пять парков, 80 общественных пространств и 520 дворов. На эти цели было потрачено 790 млн рублей из краевого и федерального бюджетов. Участниками программы стали 47 муниципальных образований.



В 2018 году в проекте благоустройства, как ожидается, примут участие 99 муниципалитетов: 75 городских и сельских поселений, 8 городских округов, 16 муниципальных районов.



Отметим, что жители Пермского края принимают активное участие в реализации программы. В 2017 году они предлагали свои идеи, решая, как должно выглядеть то или иное пространство в их родном городе, а также контролировали ход работ. В 2018 году арсенал их полномочий расширяется. Жители Прикамья сами определят, что и в какие сроки должно быть облагорожено в их территориях. Муниципалитеты предоставят им на выбор несколько проектов (или разных пространств, или разные видения одного значимого места в городе), и люди сделают свой выбор в ходе рейтингового голосования. Предполагается, что голосование может проходить на площадке интерактивного портала «Управляем вместе».