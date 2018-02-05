«Уралкалий» открыл мемориальную доску в честь 90-летия закладки первой калийной шахты в СССР

14:05 | 7.02.2018

6 февраля состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь 90-летия закладки первой в СССР калийной шахты. Памятный знак размещен на центральной проходной СКРУ-1.



На торжественной церемонии открытия присутствовали ветераны калийного производства и молодое поколение калийщиков. Право снять занавес с мемориальной доски предоставили ветерану «Уралкалия», кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, директору СКРУ-1 в 1971–1978 гг. Игорю Комшилову и нынешнему директору СКРУ-1 Алексею Суханову.



Под гимн компании цветы у центральной проходной, где был произведён монтаж мемориальной доски, возложили представители молодёжной организации — старшие мастера сильвинитовой обогатительной фабрики Сергей Ничков и Ксения Филиппова.



Строительство первого в СССР калийного комбината в Соликамске было объявлено Всесоюзной ударной стройкой периода индустриализации наравне со строительством Магнитки и Днепрогэса. Приказом председателя Высшего совета народного хозяйства СССР В.В. Куйбышева ей было присвоено имя «Первый калийный рудник имени 10-летия Октябрьской революции».



Алексей Суханов, директор СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», отметил:

— За почти вековую историю «Уралкалий» приобрёл уникальный опыт в производстве калийных удобрений. Благодаря таланту, уму, титаническому труду поколения первопроходцев создана компания, сохраняющая лидерство на калийном рынке. Нам есть чем гордиться, мы помним и чтим успехи наших предшественников.