Пермские дошкольники получат патенты

12:03 | 7.02.2018

Завтра, 8 февраля, в 10:00 на базе детского сада «Эврика» (ул. Нефтяников, 22а) продолжится краевой технофестиваль детских изобретений «ЭврикУм».



Впервые технофестиваль прошел 17 января — во Всемирный день детских изобретений. В нем поучаствовали более 30 детей-дошкольников, а также их родители и педагоги детских садов. Целью технофестиваля является создание реестра детских изобретений.



Юные изобретатели получили патенты. Так, эксперты отметили работы пятилетнего Кирилла Зернина из детского сада № 409 — мальчик изобрел шлифовальную машину для обработки мебельных заготовок. Воспитанники детсада «Компас» Дарья Братухина и Кирилл Куликов презентовали вечный двигатель из батареек. А шестилетняя воспитанница детского сада из Соликамска при помощи конструктора создала химчистку Cleanbox.