За каждым ремонтируемым участком дороги в Прикамье будет наблюдать общественный инспектор

19:04 | 6.02.2018

В 2018 году в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» за каждой территорией муниципального образования планируется закрепить не менее двух общественных инспекторов. Они будут контролировать процесс преобразования дорожной инфраструктуры.



В прошлом году работа общественников показала высокую эффективность: заблаговременно было обнаружено более 200 потенциальных нарушений. Напомним, в 2017 году Общественной палатой Пермского края был осуществлен набор более 70 общественных инспекторов для контроля за ремонтом дорог. Инспекторы направляли свои замечания, в том числе и через портал «Управляем вместе», после чего муниципальные власти устраняли недочеты.



«На дорожные объекты по городу Перми, Пермской агломерации и дорогам Пермского края совместно с представителями регионального минтранса было осуществлено более 50 выездов. По их результатам инспекторы составляли листы наблюдения и акты, которые направлялись в профильные ведомства через Общественную палату Пермского края. На ряд объектов после выездов общественных инспекторов были направлены лаборатории МКУ «Пермблагоустройство» и министерства транспорта Пермского края для проверки качества дорожно-строительных материалов», — отмечает и. о. председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов.



Также в работе инспекторов было использовано новое оборудование — асфальтоанализатор InfraTest. Его использование позволило оперативно определять состав асфальта и контролировать качество материала, используемого подрядчиками.



Стоит отметить, что по поручению губернатора Пермского края был разработан специальный раздел на портале «Управляем вместе». В нем все желающие могли оставить свои вопросы или замечания по любому из объектов ремонта. На все поступающие обращения были даны ответы, а по ряду заявлений был организован совместный выезд с представителями заказчика, подрядчика, контролирующей организацией, Общественной палатой и непосредственно автором обращения.



Ремонт дорог в рамках проекта президента РФ Владимира Путина «Безопасные и качественные дороги» в Пермском крае выполняется на территории Пермской агломерации (Пермский городской округ, Пермский, Краснокамский, Добрянский муниципальные районы, а также федеральные и региональные дороги Пермского края в радиусе 50 км от границы города Перми). Общая протяженность дорог Пермской городской агломерации — 1621,11 км. В 2017 году в рамках проекта отремонтировано 86 участков дорог, а доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, достигла 56,35 %. За 2017 год удалось ликвидировать 137 мест концентрации ДТП и 30 потенциально аварийных участков. В текущем году планируется отремонтировать порядка 108 км дорог — это 47 объектов.