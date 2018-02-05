Пермяков приглашают на ярмарку вакансий

17:25 | 6.02.2018

Ярмарка состоится в Индустриальном районе Перми, посетить ее могут все желающие.



12 февраля с 10.00 до 11.30 Индустриальный отдел Центра занятости населения Перми и работодатель ООО «Бонифаций» проведут ярмарку вакансий. Работодатель предложит вакансии продавца-консультанта, комплектовщика товаров и швеи. Ярмарка расположится по ул. Карпинского, 101а.



Отметим, за январь городской центр занятости нашел работу для 1018 пермяков. В банке вакансий еще более шести тысяч рабочих мест. Трудоустройство жителей Перми продолжается.