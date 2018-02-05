В Пермском крае стало на один «проблемный» объект меньше

17:10 | 6.02.2018

Краевая инспекция госстройнадзора выдала заключение о соответствии «проблемного» объекта по адресу г. Чайковский, Сиреневый бульвар, 5, проектам, прошедшим экспертизу. В настоящий момент застройщиком получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.



«Решение проблемы по этому объекту — это результат совместной работы, где важную роль сыграло активное участие граждан и конструктивный диалог с представителями власти. Сегодня ведутся работы по передаче квартир участникам строительства. В скором времени они смогут заселиться в свой новый дом», — отметил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.



Ранее в администрации Чайковского муниципального района минстроем совместно с Общественной палатой были организованы контрольные совещания с представителями дольщиков по Сиреневому бульвару с целью определить текущее состояние объекта и дальнейшие пути завершения работ.



Напомним, строительство дома на Сиреневом бульваре, 5, началось в 2013 году, было заключено более 100 договоров долевого участия. Застройщиком дома является строительная компания «РСУ-6».



Так, после завершения работы по передаче квартир участникам строительства дом на Сиреневом бульваре, 5, выйдет из списка долгостроев и на территории региона останется 14 «проблемных» домов.