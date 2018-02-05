Неуплата алиментов привела жителя Прикамья в колонию строгого режима

14:52 | 6.02.2018

35-летний житель Чайковского, не желающий содержать своего ребенка, проведет семь месяцев в колонии строгого режима, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



По решению суда с 2012 года мужчина был обязан ежемесячно перечислять на содержание десятилетнего сына четверть дохода. Однако родитель годами не делал попыток оказать материальную помощь своему ребенку.



В рамках исполнительного производства неплательщик был привлечен к административной ответственности; ему назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ. Но этой меры оказалось недостаточно, чтобы мужчина вспомнил о своих обязанностях. Когда сумма долга превысила 360 тысяч рублей, в отношении должника было возбуждено уголовное дело.



Суд признал алиментщика виновным в совершении умышленного преступного деяния. Так как мужчина уже имел две судимости — за кражу и угон транспортного средства, — с учетом рецидива преступлений он приговорен к семи месяцам в исправительной колонии строгого режима.