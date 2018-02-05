Рубрика: Новости дня
14:23 | 6.02.2018
Посещаемость пермских катков выросла в три раза
Так, например, среднее количество посещений катка «Юность» в декабре составляло 271 человек в день, в то время как в минувшее воскресенье в бесплатные часы на лед вышло 600 человек. Число посетителей остальных катков также увеличилось в среднем от 1,5 до 3 раз.
Напомним, на прошлой неделе губернатор Пермского края Максим Решетников поставил задачу в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» организовать бесплатное посещение городских катков.
С 2 февраля и до конца сезона бесплатное массовое катание организовано на открытых катках Перми: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26).
Также бесплатный каток работает в ежедневном режиме на городской эспланаде перед Театром-Театром.
Напомним, вопрос о доступности катков был озвучен студентами пермских вузов на встрече с полномочным представителем президента России в ПФО Михаилом Бабичем и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.
© «Вечерние Ведомости»
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