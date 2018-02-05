Посещаемость пермских катков выросла в три раза

14:23 | 6.02.2018

По данным администрации Перми, после старта проекта «Ледовый сезон», в рамках которого по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00 выход на лед бесплатный, количество посетителей увеличилось в разы. Только за 2 и 4 февраля муниципальные катки посетили 2 179 любителей здорового образа жизни. Среднее число посетителей катков в декабре составило 728 человек в день.



Так, например, среднее количество посещений катка «Юность» в декабре составляло 271 человек в день, в то время как в минувшее воскресенье в бесплатные часы на лед вышло 600 человек. Число посетителей остальных катков также увеличилось в среднем от 1,5 до 3 раз.



Напомним, на прошлой неделе губернатор Пермского края Максим Решетников поставил задачу в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» организовать бесплатное посещение городских катков.



С 2 февраля и до конца сезона бесплатное массовое катание организовано на открытых катках Перми: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26).



Также бесплатный каток работает в ежедневном режиме на городской эспланаде перед Театром-Театром.



Напомним, вопрос о доступности катков был озвучен студентами пермских вузов на встрече с полномочным представителем президента России в ПФО Михаилом Бабичем и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.