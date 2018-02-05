Рубрика: Новости дня
13:56 | 6.02.2018
В историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» открывается бесплатная библиотека
Предполагается, что библиотечный фонд будут пополнять сами посетители исторического парка. В обмен на принесенное из личной библиотеки издание каждый желающий сможет взять любую книгу «Открытой библиотеки» на время или навсегда. Читать книги можно будет и в самом парке: уютное пространство Речного вокзала располагает к неторопливому и вдумчивому погружению в литературу, а также к беседам и обсуждению книг с другими читателями.
«В историческом парке книги получают вторую жизнь: они не пылятся в книжном шкафу, а переходят в руки нового заинтересованного читателя», — прокомментировала социальный проект руководитель исторического парка «Россия — моя история. Пермский край» в Перми Мария Федотова.
Первые дарители принесут свои книги 7 февраля в 14:00.
Напомним, исторический мультимедийный парк «Россия — моя история. Пермский край» открылся в Перми в декабре 2017 года. Проект включает в себя четыре экспозиции о ключевых вехах в развитии российского государства, с древнейших времен до наших дней. Более чем 1000-летняя история страны представлена в современном формате — анимированных и круговых проекциях, панорамных кинотеатрах, 3D-реконструкциях городов и сражений. В рамках проекта представлена не только история нашей страны, но и история Прикамья, все ключевые вехи его развития.
В Перми выставка разместилась на двух площадках: в отреставрированных зданиях Речного вокзала и вокзала Пермь I. На территории железнодорожного вокзала представлена историческая экспозиция периода правления Рюриковичей в России, а на Речном вокзале — блоки, посвященные царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени.
Отметим, «Открытая библиотека» — это социальный проект, призванный создать общедоступные библиотечные пространства в городе, в которых будут храниться подержанные книги для предоставления возможности всем желающим взять одну или несколько в безвозмездное пользование или обменять на любые другие книги по собственному усмотрению. Открытые библиотеки могут располагаться в любых точках городского пространства: в парках и телефонных будках, в общественном транспорте, в книжных шкафах, находящихся в любом удобном месте города.
© «Вечерние Ведомости»
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