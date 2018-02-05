Пермские старшеклассники примут участие в TED-конференции «Мой выбор»

13:17 | 6.02.2018

21 февраля в отеле NEW STAR состоится встреча пермских старшеклассников с представителями политики, культуры, спорта и бизнеса. Основная идея TED-конференции «Мой выбор» — привлечь внимание молодежи к важности и ответственности жизненного выбора.



Спикерами конференции станут заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов, генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов, дирижер и заслуженный работник культуры РФ Лариса Петрова, балетмейстер и художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова» Сергей Райник, бизнесмен Михаил Болтунов, защитник баскетбольного клуба «Парма», владелец и дизайнер собственной линии одежды Коди Миллер-Макинтайер.



Выпускники смогут познакомиться с успешными людьми, прислушаться к их мнению, задать вопросы, сфотографироваться со спикерами и взять автограф. Всем старшеклассникам будут выданы сертификаты об участии в TED-конференции, а также будут подведены итоги городского конкурса на лучший эскиз арт-объекта «Выбор за мной». Начало конференции в 15:00 по адресу: ул. Газеты Звезда, 38Б, отель NEW STAR, 3-й этаж.



Для участия в конференции требуется зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1ySQ5gKODOkOVajo1WbqH_QxfVZMr-v2fmikxZrsZabo/edit до 18 февраля включительно. Количество мест ограниченно.



Проект реализуется при поддержке городских властей.