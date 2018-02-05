В Перми будет расти количество занимающихся массовым спортом

13:03 | 6.02.2018

Депутат Пермской городской думы, координатор федерального проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, которое провел губернатор Пермского края Максим Решетников. На заседании обсуждалась концепция развития массового спорта в регионе.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил необходимость увеличения доли людей в регионе, систематически занимающихся физической культурой и спортом, доли выполнивших нормативы ГТО, важность привлечения жителей Пермского края к участию в спортивно-массовых мероприятиях, подчеркнул необходимость роста числа занимающихся спортом в школах. Кроме того, необходимо улучшать состояние спортивной инфраструктуры и загрузку существующей в образовательных учреждениях в рамках пилотного проекта.



«Советом ведется системная работа, все приоритеты были четко определены губернатором Пермского края. Сегодня четко выделяется вектор на развитие бесплатного массового спорта в Пермском крае. Задача, чтобы в самое ближайшее время каждый житель ощутил эффект. В Перми последовательно несколько лет ведется программа по развитию массового спорта, которая поддержана депутатами Пермской городской думы и городской администрацией. Уверен, этот опыт поможет и дальше развивать систему, нацеленную на то, чтобы количество занимающихся массовым спортом в шаговой доступности по месту жительства росло. В бюджете города Перми мы заложили на это соответствующие средства», — отметил Василий Кузнецов.



«Безусловно, спорт — это важная сфера. Количество занимающихся спортом необходимо увеличивать. Решение о возможности доступа любителей спорта в школы для занятий — это первый и важный шаг в повышении развития массового спорта. Всегда есть вопрос связи развития профессионального и любительского спорта, потому что, если есть примеры событий или спортсменов из Пермского края, которые добиваются успехов на самом высоком уровне, тогда и дети начинают заниматься этим видом спорта и он становится популярным. Я выделяю три составляющие: это доступная инфраструктура, знаковые спортивные события и примеры успешного развития на территории края того или иного вида спорта. С моей точки зрения, нужно сосредоточиться на тех видах спорта, которые являются самыми популярными, имеют свою историю. У нас серьезные тренерские кадры, и, опираясь на них, мы можем обеспечить воспитание подрастающего поколения», — считает депутат Пермской городской думы Сергей Богуславский.