Тимофей Чащихин ответил на вопросы жителей Перми в партийной приемной

12:46 | 6.02.2018

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялся прием граждан по личным вопросам депутата Пермской городской думы Тимофея Чащихина.



Жительница Мотовилихинского района краевого центра обратила внимание на работу управляющей компании. По ее словам, в течение 2015–2016 годов в квитанциях отсутствовала строка о начислении платы за горячее водоснабжение и отопление, а также за электричество. При этом женщина исправно платила за предоставленные услуги по нормативам и не передавала показания счетчиков представителям УК. На сегодняшний день женщина просит произвести перерасчет, так как фактически переплачивала по счетам. Однако в обслуживающей организации ей в этом отказывают. Тимофей Чащихин намерен направить депутатский запрос в управляющую компанию, помимо этого заявительнице предоставлены разъяснения согласно Жилищному кодексу РФ о начислении платы за коммунальные ресурсы в случае наличия приборов учета и их отсутствия. Также ей будет оказана дальнейшая консультационная помощь.



Семейная пара из Индустриального района Перми обратилась за консультацией о возможности получения жилья бывшему сироте. Как выяснилось в ходе приема, администрация учебного заведения на момент достижения мужчиной совершеннолетия зарегистрировала его в частном доме, в котором он никогда не проживал, но в результате этого лишился права на предоставление жилья.



«Дети-сироты имеют право на получение жилья с 18 до 23 лет. Это норма закона, и мы ее не изменим. Заявитель в этот период не предпринял никаких действий. Доказать, что мужчина не имел возможности встать на учет, он может только в судебном порядке. В данной ситуации будет проще, если заявитель обратится в администрацию по месту регистрации для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. Как это сделать, мы ему объяснили», — говорит Тимофей Чащихин.



Пенсионерка, проживающая в микрорайоне Садовый, рассказала о том, что ей приносят квитанции на уплату налога за недвижимость, который начисляют на строение, снесенное еще в 2002 году. Сейчас на этом месте построен многоквартирный дом. В ходе приема выяснилось, что своевременно дом не был снят с кадастрового учета. Тимофей Чащихин разъяснил пенсионерке возможность обращения в суд для исключения объекта из реестра. Помимо этого, ей будет оказана юридическая помощь в составлении необходимых документов.