Программу развития спорта в Прикамье запустят на 100 пилотных площадках

12:25 | 6.02.2018

В понедельник, 5 февраля, на совете по спорту при губернаторе Пермского края представили первый этап программы развития массового спорта в регионе.



В начале заседания губернатор Пермского края Максим Решетников напомнил, что основная цель работы совета — вовлечение населения края, как взрослых, так и детей, в занятия спортом. «Для этого нам нужно решить три основные задачи: привести в порядок всю имеющуюся в крае спортивную инфраструктуру для массового спорта; обеспечить ее доступность для населения; там, где нужно, достроить спортивные объекты, — отметил губернатор. — Когда мы говорим о доступности спортивных объектов для населения, мы понимаем, что это не только возможность попасть на территорию спортивного объекта, но и проведение мероприятий, наличие тренеров».



Также глава Прикамья добавил, что бюджет Пермского края на 2018 год предусматривает направление 272 млн рублей на развитие массового спорта. Из них 200 млн рублей будут направлены на обеспечение инфраструктурой — строительство новых и текущий ремонт существующих спортивных объектов, 72 млн рублей — на организацию мероприятий для наполнения действующих объектов.



Руководитель рабочей группы по развитию массового спорта Александр Третьяков доложил, что на первом этапе реализации программы по развитию массового спорта предполагается задействовать площадки 104 образовательных учреждений Прикамья. «Спортивные площадки образовательных учреждений имеют высокую посещаемость, и их инфраструктура находится в нормативном состоянии. Эти условия позволят сократить расходы на реализацию первого этапа, — отметил А. Третьяков. — Предполагается, что участие в первом этапе примут по три площадки от каждого муниципального округа, по две — от каждого муниципального района. В Перми рассматривается вариант введения программы на четырнадцати пилотных площадках: по две с каждого района города».



Согласно расчетам, предоставленным министерством образования и науки Пермского края, каждое учебное заведение, где будет реализовываться программа развития, будет получать дополнительно из бюджета края 25 тысяч рублей в месяц. Эти средства будут направлены на выплаты педагогам.



Во время обсуждения предложенной программы развития массового спорта представители органов власти, спортивных федераций, бизнесмены и общественники задали несколько организационных вопросов. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Валентина Тюкова уточнила, платными или бесплатными будут занятия для жителей Прикамья. Президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов попросил обратить внимание, чтобы при формировании расписания занятий были учтены разные возрастные категории, в том числе подростки допризывного возраста.



Александр Третьяков пояснил, что посещение спортивных площадок для всех жителей территорий Пермского края будет бесплатным. Пользоваться их услугами и приобщаться к спортивному образу жизни сможет каждый желающий.



Профессор кафедры педагогики ПГПУ Галина Белова попросила разъяснить, каким образом изменится работа учебных организаций после введения программы, на что будут направлены краевые средства. По словам Александра Третьякова, предполагается, что учебные организации обеспечат дополнительное время работы спортивных площадок. На начальном этапе планируется, что время работы увеличится на шесть часов в неделю. Тренеры и инструкторы разработают программу, включающую занятия базовыми и дополнительными видами спорта.



По итогам работы совета губернатор Пермского края Максим Решетников дал ряд поручений профильным министерствам. В частности, министерству физической культуры и спорта: определить типовые требования к объектам спортивной инфраструктуры образовательных организаций, на которых будут проводиться занятия для населения; разработать контрольные точки, по которым будут осуществляться замеры эффективности проекта. Также губернатор распорядился активизировать работу по созданию школьных спортивных клубов в образовательных организациях, ставших участниками проекта.



Для того, чтобы у жителей была возможность обратной связи о ходе реализации проекта, министерству информационного развития и связи поручено предусмотреть размещение информации обо всех участвующих в нем площадках на портале «Управляем вместе».



Старт первого этапа программы запланирован на март 2018 года.