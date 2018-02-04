Валерий Сухих представил главу Контрольно-счетной палаты Пермского края

18:22 | 5.02.2018

Сегодня спикер Законодательного собрания Валерий Сухих представил коллективу Контрольно-счетной палаты Пермского края Геннадия Тушнолобова — нового руководителя ведомства.



«Депутаты Законодательного собрания поддержали на последнем пленарном заседании кандидатуру нового руководителя КСП, — отметил в своем выступлении Валерий Александрович. — Сегодня мне очень приятно, что я могу представить Геннадия Петровича Тушнолобова, с которым мы на протяжении многих лет взаимодействовали, в качестве руководителя Контрольно-счетной палаты. Уверен, что его опыт позволит повысить эффективность деятельности, привнести и внедрить новые технологии в работу контрольно-счетных органов».



Как отметил новый председатель ведомства, ранее он работал как в исполнительных, так и в законодательных органах власти. «В разное время я работал на разных должностях, где получил огромный опыт работы с нормативными документами. Неоднократно мы работали вместе с Контрольно-счетной палатой. У меня есть понимание всех процессов, происходящих внутри структуры. Перед нами сегодня стоят серьезные задачи, в том числе по еще более рациональному использованию бюджетных средств», — обратился к сотрудникам КСП Геннадий Тушнолобов.



Отметим, решение о назначении нового председателя было принято на очередном январском заседании Законодательного собрания края. Губернатор Пермского края Максим Решетников выдвинул кандидатуру Геннадия Тушнолобова, которую поддержало большинство региональных парламентариев.