Около 18 тысяч жителей Пермского края заявились на участие в «Лыжне России»

16:32 | 5.02.2018

В понедельник, 5 февраля, на заседании совета по развитию физкультуры и спорта при губернаторе Прикамья министр спорта Олег Глызин рассказал о подготовке региональных массовых соревнований «Лыжня России-2018».



По данным министра, на участие в масштабном спортивном событии заявилось 36 муниципальных образования Пермского края – это 17,5 тысячи спортсменов и болельщиков. Регистрация на лыжные забеги открылась сегодня на сайте регионального минспорта (sport.permkrai.ru/participation).



Также доступна офлайн-регистрация. Она проходит ежедневно с 14.00 до 20.00 в доме спорта «Орленок» (ул. Сибирская, 47) или в спортивных магазинах сети «Евроспорт» и «АВТ-спорт».



Всероссийские старты пройдут на площадке спортивного комплекса «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22). «В день проведения соревнований будет организована доставка участников. С 8.30 до 15.30 от остановки «Площадь Восстания» (ул. Соликамская — «Райский сад») до лыжной базы «Пермские медведи» и обратно, — пояснил О. Глызин. — Для автовладельцев предусмотрена парковка на спорткомплексе».



Также министр отметил, что традиционно параллельно с «Лыжней России» будут организованы точки сдачи нормативов ГТО.